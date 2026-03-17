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Coasto特色户每呎2.71万沽创新高 全盘沽清

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更新时间：21:31 2026-03-17 HKT
发布时间：21:31 2026-03-17 HKT

宏安旗下鸭脷洲Coasto今日(17日)以招标形式售出全盘最后1伙平台特色户，为16楼D室，面积287方呎，另连169方呎平台，属1房户，成交价780万元，呎价27,178元，项目全数单位沽清。

宏安执行董事程德韵表示，Coasto售出最后一伙平台特色单位16楼D室，售价为780万元，呎价为27,178元，创平台单位呎价新高，该买家为投资者，认为空中平台单位在区内实属珍罕，故购入以收租用途， Coasto销情反映市场对港岛南利东站的追捧。

宏安营业及市务总经理黄文浩指，是次平台单位成交呎价再创新高，更突显市场对港岛优质项目渴求，集团现正积极筹备同属利东站的另一全新项目 PORTO ，该项目早前已上载售楼说明书，有望最快下个月推售，并将延续区内邻近利东站，三站直达超级枢纽金钟站，及享有双海景之优势，满足用家及投资者需求。
 

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