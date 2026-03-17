Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DEEP WATER SOUTH四房大宅逾8643万沽 每呎5.09万双破顶

新盘速递
更新时间：15:02 2026-03-17 HKT
发布时间：15:02 2026-03-17 HKT

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6B期，昨日招标沽2伙大宅成交，套现逾1.21亿元。当中成交价最高为8,643.512万元，最高成交呎价达50,964元，创下项目双最高记录。

会德丰地产黄光耀表示，该盘纯大宅设计，全数为3房及4房。
会德丰地产黄光耀表示，该盘纯大宅设计，全数为3房及4房。

上述新高单位为1A座36楼A室，面积1,696方呎，属4房2套连工作间连洗手间及私人升降机大堂开则。单位处于高层，无论客厅及所有睡房均拥览整个港岛南岸最广阔的深水湾、寿臣山景色，加上矜设私人升降机大堂及贵族式子母门设计，私隐度极高，深受顶尖买家追捧。

另一标售成交单位为第 1B座15楼A室，属3房1套连工作间/储物室连洗手间，面积918方呎，成交价达3,479万元，呎价37,898元。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，该盘纯大宅设计，全数为3房及4房，饱览深水湾、寿臣山壮丽山海，加上港岛南地段，打造「南法贵族生活」，深受城中名人富豪、家族办公室及高端专业人士青睐。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？｜Juicy叮
打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
何伯拟认罪，何太则打算不认罪接受审讯。黄巧儿摄
01:17
何伯何太互殴案 何伯拟认罪5.6答辩 官称大机会判监 何太拟不认罪明年2月审 申回内地居住遭拒
社会
5小时前
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
20小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
2026-03-16 10:00 HKT
堕楼女生由救护车送院抢救。蔡楚辉摄
珍惜生命｜粉岭16岁女学生校园堕楼 送院抢救
突发
5小时前
启德居屋改建开放式厨房 恐涉3大风险「开门见洗手盆」犯风水大忌
启德居屋改建开放式厨房 恐涉3大风险「开门见洗手盆」犯风水大忌
家居装修
10小时前
星岛申诉王|揭深圳私人影院 卖拍拖感觉 推恋爱套餐 ¥899「热恋期」可接吻
04:18
星岛申诉王 | 揭深圳私人影院卖拍拖感觉 恋爱套餐 ¥1199推情欲飞行棋
放蛇直击
8小时前
预约家庭医学门诊全攻略！HA Go手机App 3步预约 网民热议「时地人」4招增成功机率 （附预约教学）
预约家庭医学门诊全攻略！HA Go手机App 3步预约 网民热议「时地人」4招增成功机率 （附预约教学）
生活百科
23小时前
前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮红灯？与老公合照绝迹晒母子合照泄心声：只有我一个人在努力
影视圈
5小时前
汇丰户口5月推新收费 柜位入票及打簿要畀钱 设外币现钞存款费用 即睇边类客可豁免
汇丰户口5月推新收费 柜位入票及打簿要畀钱 设外币现钞存款费用 即睇边类客可豁免
投资理财
2026-03-16 15:40 HKT