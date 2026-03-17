DEEP WATER SOUTH四房大宅逾8643万沽 每呎5.09万双破顶

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6B期，昨日招标沽2伙大宅成交，套现逾1.21亿元。当中成交价最高为8,643.512万元，最高成交呎价达50,964元，创下项目双最高记录。

会德丰地产黄光耀表示，该盘纯大宅设计，全数为3房及4房。

上述新高单位为1A座36楼A室，面积1,696方呎，属4房2套连工作间连洗手间及私人升降机大堂开则。单位处于高层，无论客厅及所有睡房均拥览整个港岛南岸最广阔的深水湾、寿臣山景色，加上矜设私人升降机大堂及贵族式子母门设计，私隐度极高，深受顶尖买家追捧。

另一标售成交单位为第 1B座15楼A室，属3房1套连工作间/储物室连洗手间，面积918方呎，成交价达3,479万元，呎价37,898元。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，该盘纯大宅设计，全数为3房及4房，饱览深水湾、寿臣山壮丽山海，加上港岛南地段，打造「南法贵族生活」，深受城中名人富豪、家族办公室及高端专业人士青睐。