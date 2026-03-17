黄金海湾．意岚近月成交趋升 2房每呎高见1.52万

由旭日国际发展位于屯门青山湾段大型临海项目黄金海湾近月成交趋升，项目昨日亦添成交，一个2房单位以呎价1.52万售出。

黄金海湾最新成交位于黄金海湾．意岚，单位为3座25楼F室，面积399方呎，属于2房间隔采开放式厨房设计，以610.2万售出，平均每方呎成交价15293元，为今年黄金海湾售出2房单位中呎价最高。

