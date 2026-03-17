黄金海湾．意岚近月成交趋升 2房每呎高见1.52万
更新时间：09:51 2026-03-17 HKT
发布时间：09:51 2026-03-17 HKT
发布时间：09:51 2026-03-17 HKT
由旭日国际发展位于屯门青山湾段大型临海项目黄金海湾近月成交趋升，项目昨日亦添成交，一个2房单位以呎价1.52万售出。
黄金海湾最新成交位于黄金海湾．意岚，单位为3座25楼F室，面积399方呎，属于2房间隔采开放式厨房设计，以610.2万售出，平均每方呎成交价15293元，为今年黄金海湾售出2房单位中呎价最高。
最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
2026-03-15 17:35 HKT
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
2026-03-15 15:31 HKT
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
2026-03-16 10:00 HKT
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
2026-03-15 18:02 HKT
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
2026-03-16 09:54 HKT
伊朗局势 | 特朗普指盼中方协助开放霍尔木兹海峡 外交部：再次呼吁各方立即停火
2026-03-16 08:38 HKT
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快 曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
2026-03-16 10:00 HKT
纸巾抹眼镜不会刮花？洗洁精恐损镜片变蒙 专家拆解洗眼镜谬误+1分钟正确清洗技巧
2026-03-15 10:00 HKT