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云向乘势加推77伙 每呎1.46万

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更新时间：16:57 2026-03-15 HKT
发布时间：16:57 2026-03-15 HKT

永泰地产旗下粉锦公路云向昨日进行首轮销售，取得不俗销情，发展商今日随即加推新一张价单，涉及77伙，折实平均呎价14,621元。

单位面积287至445方呎

永泰地产执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，云向昨日开售反应理想，鉴于向隅者众，今日推出价单第3号，涉及77伙，单位面积287至445方呎，涵盖开放式、1房至2房连储物室户型，价单售价由460.5万至872.3万，价单呎价由15,990至20,139元，扣除最高20%总折扣优惠后，该批单位折实售价由约368.4万至约697.9万，折实呎价约12,792至16,112元，属原价加推。

云向加推新一张价单。
云向加推新一张价单。

客源地区分布意向登记比例中，港岛区占约5%、九龙区约10%、新界区约80%；而昨日买家分布中，港岛区升至10%、九龙区升至约13%、新界区则约77%。由此可见，其他地区买家对北部都会区发展潜力非常有信心，具投资价值。昨日亦有大手买家来自南区，以逾2,800万元购入6个单位。

付款办法方面，83%买家拣选现金付款计划，另外17%拣选建筑期付款计划。
 

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