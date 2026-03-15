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新盘货尾连环成交 壹沐单日沽23伙 栢蔚森II两房930万售出

新盘速递
更新时间：09:17 2026-03-15 HKT
发布时间：09:17 2026-03-15 HKT

全新盘销情炽热，连带余货盘亦连环录成交，昨日一手市场录近350宗成交，其中恒基旗下土瓜湾东维港湾区壹沐，单日连沽23伙，套现逾1.23亿，平均成交呎价约19,401元。

新世界与远东发展合作的启德栢蔚森II，昨日亦录2宗成交，最新售出单位包括3座21楼B室，面积383方呎，2房间隔，成交价930.5万，呎价约24,295元；以及2座6楼M室，面积395方呎，同属2房间隔，以798万成交，呎价约20,203元。

雅盈峰每呎3.3万售出

盈大地产与资本策略合作发展的中环雅盈峰，昨日再添成交，最新售出5楼E室，面积380方呎，1房间隔，成交价1,263.5万，呎价33,250元。

万科香港旗下大埔马窝路19号上然第3期，昨日录得2宗成交，售出单位包括3座6楼A1室，面积646方呎，3房间隔，成交价901.4万，呎价约13,954元；以及3座1楼A5室，面积430方呎，2房间隔，成交价568.4万，呎价约13,219元。
 

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