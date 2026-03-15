Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘货尾连环成交 壹沐单日沽23伙 柏蔚森II两房930万售出

新盘速递
更新时间：09:17 2026-03-15 HKT
发布时间：09:17 2026-03-15 HKT

全新盘销情炽热，连带余货盘亦连环录成交，昨日一手市场录近350宗成交，其中恒基旗下土瓜湾东维港湾区壹沐，单日连沽23伙，套现逾1.23亿，平均成交呎价约19,401元。

新世界与远东发展合作的启德柏蔚森II，昨日亦录2宗成交，最新售出单位包括3座21楼B室，面积383方呎，2房间隔，成交价930.5万，呎价约24,295元；以及2座6楼M室，面积395方呎，同属2房间隔，以798万成交，呎价约20,203元。

雅盈峰每呎3.3万售出

盈大地产与资本策略合作发展的中环雅盈峰，昨日再添成交，最新售出5楼E室，面积380方呎，1房间隔，成交价1,263.5万，呎价33,250元。

万科香港旗下大埔马窝路19号上然第3期，昨日录得2宗成交，售出单位包括3座6楼A1室，面积646方呎，3房间隔，成交价901.4万，呎价约13,954元；以及3座1楼A5室，面积430方呎，2房间隔，成交价568.4万，呎价约13,219元。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
搭飞机式享受 巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
时事热话
20小时前
浴室宝干衣无用兼食电？电器专门店教4招提升效率 用对方法即变「干衣神器」！
浴室宝干衣无用兼食电？电器专门店教4招提升效率 用对方法即变「干衣神器」！
生活百科
11小时前
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
影视圈
15小时前
奇案解密︱南充四恶魔奸杀11人分尸　嘉陵江断头浮尸牵出惊天血案
奇案解密︱南充四恶魔奸杀11人分尸　嘉陵江断头浮尸牵出惊天血案
奇闻趣事
4小时前
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
时事热话
2026-03-14 10:30 HKT
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
饮食
17小时前
把握3月底扣税死线 退休收租食长粮亦可悭税 林本利：每年保留6万TVC即可
把握3月底扣税死线 退休收租食长粮亦可悭税 林本利：每年保留6万TVC即可
投资理财
6小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
2026-03-13 23:50 HKT
超市鸡蛋逐只拣旁人大声训斥 自私大叔8字「真言」厚颜回应 苦主：买过一盒烂足5只｜Juicy叮
超市鸡蛋逐只拣旁人大声训斥 自私大叔8字「真言」厚颜回应 苦主：买过一盒烂足5只｜Juicy叮
时事热话
2小时前