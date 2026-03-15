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DEEP WATER SOUTH 6A期开放示范单位 吸逾千人次到场

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更新时间：09:08 2026-03-15 HKT
发布时间：09:08 2026-03-15 HKT

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6A期MONT BLUE，周五晚突击开价之后，昨日首度开放1房及2房1套示范单位予公众参观，吸引逾1000人次到场。

黄光耀：不少投资者查询

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，自推出6A期之后，接获不少投资者查询，尤其同区供应罕有的1房及2房1套单位。市场预期项目将吸引年轻专才、小家庭及投资者踊跃入市。

项目首批涉及93伙，包括42伙1房开放式厨房、21伙2房开放式厨房及30伙2房1套梗厨单位，面积介乎337至577方呎，发展商提供最高15%折扣优惠，折实售价介乎906.8万至1,887.6万，折实呎价介乎26,785至32,714元，折实平均呎价29,055元。

首批推出单位以折实售价计算，全数1房开放式厨房单位低于960万，有63伙或68%单位低于1,250万，有79伙或85%单位低于1,800万。

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