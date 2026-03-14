尖沙咀瑜意首轮价单开卖160伙 大批准买家到场登记逼爆商场 投资客8200万连购12伙

华懋旗下尖沙咀瑜意以截收逾5,100票之势，于今日首轮价单发售160伙，就位于荃湾商场展销厅现场所见，大批准买家于现场大排长龙，现场人流不断，不少买家到场等候发展商人员指示前往售楼处，发展商表示人龙排至商场中厅，可谓逼爆售楼厂，气氛理想。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，项目邻近佐敦港铁站，预料收租回报可达四厘，吸引一众投资者进驻，该行录约两组大客计划斥资约4,000万购7伙，料今日出席投资者比例占5成，料全盘160伙可「一Q清袋」。

陈永杰表示，项目邻近佐敦港铁站，预料收租回报可达四厘，吸引一众投资者进驻。

首批单位有望即日沽清

美联高级董事布少明指，项目位处商业核心地带，交通网络完善便利，相信首批单位有望即日沽清，该行客户中，九龙区客占约5成，而港岛及新界区客人占约5成。由于目前尖沙咀及佐敦一带租赁需求强劲，加上同区1房新供应罕有，故投资潜力优厚，而该行客户约6成为用家，其余4成为投资客，料呎租约85元，租金回报料逾4厘。另外，项目内地客占比则约4成水平。

布少明表示，该行有投资客连环购入12伙，单位以一房户型为主，占10伙，另1个为一房连储物室，及1个两房户型，涉及金额约8,200万元。

布少明指，项目位处商业核心地带，交通网络完善便利，相信首批单位有望即日沽清。

华懋销售及市场总监封海伦表示，瑜意今首日推售160伙，市场反应非常热烈，大手客时段已迅速沽出109伙，共录11组客人购买7伙或以上；其中最大手买家斥资逾 7,300万元连购12伙，反映买家对项目优越地段及投资价值信心强劲。

华懋销售及市场总监封海伦（中）表示，市场反应非常热烈，反映买家对项目优越地段及投资价值信心强劲。

为让更多用家购入心仪单位，项目预留至少50伙单位予拟购入1至2伙的准买家，销售持续进行中。

瑜意16楼B无改动示范单位：

瑜意16楼B经改动示范单位：

是次推售的160伙，包括开放式、1房及2房户型；以最高17%折扣计算，折实售价533.35万至1,175.36万，折实呎价由18,546至25,958元。

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瑜意价单