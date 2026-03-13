Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DEEP WATER SOUTH 6A期24小时内开价 首批不少于93伙

更新时间：17:19 2026-03-13 HKT
发布时间：17:19 2026-03-13 HKT

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6A期接获录有不少查询，有机会24小时内公布项目首张价单，首批单位不少于93伙，周末开放示范单位予公众参观，希望月内开售。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，自6A期上载楼书后已接获近5,000组查询，其中因项目主打1房及2房户型，属同区罕有，加上位处港铁站上盖，因此有4成为投资客，另外内地客亦占4成。

黄光耀续指，有见市场反应不俗，因此最快24小时内公布首张价单，首批单位将不少于93伙，价钱参考项目6B期成交价，并希望月内开售，另外将在周末开放示范单位予公众参观。有见港岛区新盘成交不俗，因此对项目定价有信心。

该盘今日开放2伙6A期的无改动示范单位供传媒参观，其中以2C座38楼C室为蓝本所搭建的示范单位，面积563方呎，2房1套连梗厨间隔，单位四正实用，楼高3.325米，空间感十足。

其中主人套房空间宽阔，放置大床后仍有充足空间可做到三边下床，另外亦空间可作打造成衣帽间或放置衣橱，灵活度高。

发展商另亦开放以2B座38楼B室，面积337方呎，1房间隔，单位客饭厅呈长方设计，可灵活摆放家具，设有落地玻璃趟门连接面积共38方呎的「三合一」露台连工作平台，可引入充足自然光之余，亦可饱览室外景观。

DEEP WATER SOUTH Tower2(2C) 38楼C单位：

DEEP WATER SOUTH Tower2(2B) 38楼B单位：

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

