DEEP WATER SOUTH 6A期开价首批93伙 折实均价2.9万

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6A期接获录有不少查询，即晚开价推出首批93伙，提供最高15%折扣，折实售价906.8万至1,887.6万元，折实呎价26,785至32,714元，折实平均呎价29,055元。以折实金额计算，全数1房（开放式厨房）单位低于960万元，有63个(68%)单位低于1,250万元，有79个(85%)单位低于1,800万元。

首批推出93伙单位，包括42个1房（开放式厨房）、21个2房（开放式厨房）及30个2房1套（梗厨；面积由337至577方呎。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，自6A期上载楼书后已接获近5,000组查询，其中因项目主打1房及2房户型，属同区罕有，加上位处港铁站上盖，因此有4成为投资客，另外内地客亦占4成。另外，将在周末开放示范单位予公众参观。有见港岛区新盘成交不俗，因此对项目定价有信心。

会德丰地产黄光耀（图右）指，DEEP WATER SOUTH 第6A期首批93伙，折实平均呎价29,055元。

该盘今日开放2伙6A期的无改动示范单位供传媒参观，其中以2C座38楼C室为蓝本所搭建的示范单位，面积563方呎，2房1套连梗厨间隔，单位四正实用，楼高3.325米，空间感十足。

其中主人套房空间宽阔，放置大床后仍有充足空间可做到三边下床，另外亦空间可作打造成衣帽间或放置衣橱，灵活度高。

发展商另亦开放以2B座38楼B室，面积337方呎，1房间隔，单位客饭厅呈长方设计，可灵活摆放家具，设有落地玻璃趟门连接面积共38方呎的「三合一」露台连工作平台，可引入充足自然光之余，亦可饱览室外景观。

DEEP WATER SOUTH 2C座38楼C室：

DEEP WATER SOUTH 2B座38楼B室：