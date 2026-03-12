海瑅湾I全海景3房大宅命名海瑅钻  短期内公布招标安排

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城压轴一期新盘海瑅湾I，户型多元化，由1房至4房，项目继早前已公布的4房海瑅天及3房海瑅璟命名后，今日公布项目另外2个全海景3房户型命名为海瑅钻。

信和田兆源表示，海瑅钻最大特色是客饭厅、主人套房及部分睡房，均可享将军澳海湾海景。

信和执行董事田兆源表示，海瑅钻以3房1套连工作间(连洗手间)开则，单位属于第1A座A及B室，面积分别为891方呎及855方呎，最大特色是客饭厅、主人套房及部分睡房，均可享将军澳海湾海景。单位客饭厅空间宽敞，连接共46方呎露台及工作平台。主人睡房设曲尺玻璃窗，视野开扬。

海瑅湾I昨日开放展销厅予客人参观，反应热烈，项目有机会短期内公布招标单位销售安排及进一步销售部署。

海瑅湾I共提供1,266伙，户型多元化，包括1房至4房；项目主打2房户型，所有3房及4房单位均户户向海，享开扬港岛东至将军澳海湾美景，另提供少量特色户。

