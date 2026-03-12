旺角映居上楼书 共涉122伙 部署下周开价

建灏及市建局合作发展的旺角映居，今日正式上载项目楼书，共提供122伙，面积301至347方呎，另设特色户，最快下周开价，预计月内有望开售，同时将为大手客提供特别优惠及付款方法。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，项目自命名后已接获不少查询，有见及此决定于今日上载项目楼书，合共提供122伙，面积介乎301至347方呎，另设特色户，全数为睡房连书房设计。其中有112伙为标准户，面积介乎338方呎至347方呎。另设10伙特色户，包括6伙睡房连书房及天台特色户，面积介乎338至347方呎，以及4伙睡房连书房及平台特色户，面积由301至345方呎。同时，亦提供首24个月全屋保修优惠。

郑智荣续指，项目示范单位准备工作已进入尾声，预计短期内开放参观，最快下周开价，首批单位将不少于50伙，价钱将参考西九龙及高铁概念盘新盘定价，预计月内有望开始。有见同区新盘销情不俗，其中不乏大手客入市，因此不排除为购买2伙或以上大手客提供特别付款方法及折扣优惠。

建灏销售部副总裁吴傲楠指，项目基座为3层高商场，提供消闲及购物体验，另外亦提供电动车充电设施 ，以及采用雨水回收系统，旨在创造更健康、更环保的生活环境。