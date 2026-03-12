Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角映居上楼书 共涉122伙 部署下周开价

新盘速递
更新时间：16:23 2026-03-12 HKT
发布时间：16:23 2026-03-12 HKT

建灏及市建局合作发展的旺角映居，今日正式上载项目楼书，共提供122伙，面积301至347方呎，另设特色户，最快下周开价，预计月内有望开售，同时将为大手客提供特别优惠及付款方法。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，项目自命名后已接获不少查询，有见及此决定于今日上载项目楼书，合共提供122伙，面积介乎301至347方呎，另设特色户，全数为睡房连书房设计。其中有112伙为标准户，面积介乎338方呎至347方呎。另设10伙特色户，包括6伙睡房连书房及天台特色户，面积介乎338至347方呎，以及4伙睡房连书房及平台特色户，面积由301至345方呎。同时，亦提供首24个月全屋保修优惠。

郑智荣续指，项目示范单位准备工作已进入尾声，预计短期内开放参观，最快下周开价，首批单位将不少于50伙，价钱将参考西九龙及高铁概念盘新盘定价，预计月内有望开始。有见同区新盘销情不俗，其中不乏大手客入市，因此不排除为购买2伙或以上大手客提供特别付款方法及折扣优惠。

建灏销售部副总裁吴傲楠指，项目基座为3层高商场，提供消闲及购物体验，另外亦提供电动车充电设施 ，以及采用雨水回收系统，旨在创造更健康、更环保的生活环境。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
8小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
10小时前
星岛申诉王 |石门诊所求医被收2260元 移英港妈理论获退款：睇医生都差点被骗
申诉热话
5小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
医生教室
6小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
10小时前
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
3小时前
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
饮食
6小时前