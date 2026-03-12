凯和山洋房示位首曝光 最快下周推招标

由路劲牵头发展的屯门现楼新盘凯和山，其洋房系列今日命名为MORI MANOR，共提供14幢洋房，面积介乎2,031至3,419方呎，料于周末开放预约参观，最快下周推招标。

路劲销售及市场推广总监颜景凤表示，随著政府近年放宽投资移民门槛，加上新界区新盘洋房供应稀缺，项目洋房系列已录有不少查询，其中有逾一半为内地客，有见及此决定于今日为项目洋房系列命名并开放予传媒及代理参观，周末开放预约参观，最快下周推出招标，意向价将参考同区洋房及分层户近期成交。

上述14幢花园洋房，面积由2,031至3,419方呎，提供4房双套至4房4套间隔，每户附设396至999方呎花园及399至787方呎天台，户型采南北通透设计，并设平台或露台。另外，凯和山至今累售582伙，占全盘约84%，套现约27.5亿元。其中700方呎以下细单位余下1伙顶层天台特色户待售。

颜景凤续指，市场近期销情不俗，发展商信心增强，楼价可望追落后，洋房价钱料「卖一间加一间」，另外集团与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸晋环价钱早前已上调5%。

该盘今日率先开放项目连家具现楼洋房供传媒参观，为10号洋房，面积2,031方呎，4房2套间隔，附连552方呎花园及399方呎天台。大宅以绒毛布艺家具，配合镀金细节及云石，打造现代欧式大宅。

大宅楼高3层，其中层与层之间最高可达4.55米，空间感十足。客饭厅充满气派，长逾11米，其中饭厅处放有8人淡米色大理石餐桌后仍见宽敞。

主人套房位卡2楼全层，长约6.35米，阔3.375米，四正实用。放有双人床后仍可做到三边落床，另外配有天鹅绒扶手椅，营造专属宁静休憩天地。