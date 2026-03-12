Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西沙SIERRA SEA频现短炒获利 两房单位10个月升值22% 向隅客照追货入市自住

新盘速递
楼市逐渐回暖，有近年发售的新盘收楼后频现短炒获利个案。西沙SIERRA SEA最新一伙两房单位以620.8万元成交，原业主持货10个月帐面获利112.8万元。
 
中原地产马鞍山资深区域营业董事徐可志表示，西沙新盘SIERRA SEA二手交投畅旺，新近录得第1B期3座中层H室成交，实用面积444平方呎，2房间隔，议价后以620.8万元成交，实用呎价13,982元。

徐可志指，买家为一手向隅客，见屋苑环境舒适，价钱合理，间隔合用，决定购入上址自住。原业主于2025年5月以约508万元一手买入单位，持货约10个月，现转手账面获利112.8万元，单位期内升值约22.2%。

上月曾录短炒大赚28%个案

事实上，SIERRA SEA近期已连录多宗短炒获利成交。中原分行分区营业经理林志明上月底表示，西沙SIERRA SEA 1B期1座低层D室，面积434方呎，议价后以613万沽出，呎价约14,124元。买家为外区换楼客，而原业主于2025年5月以约508万购入单位，持货约9个月转售，帐面获利105万，帐面赚幅约21%。

另外，SIERRA SEA 1B期3座低层A室，面积523方呎，议价后以728万沽出，呎价约13,920元。买家为新盘向隅客，而原业主于2025年5月以约570万购入上述单位，持货约9个月转售，帐面获利158万，帐面赚幅约28%。

另一宗为1B期5座高层F室，面积约653方呎，获外区换楼客以1,050万承接，呎价约16,080元。原业主于2025年5月以约902万购入上址，持货约9个月，帐面获利约148万，帐面赚幅约16%。

此外，1A期1座中层C室，面积402方呎，2房间隔，单位早前开价638万放售，议价后最新获上车客以625万承接，呎价15,547元，属市价成交。据悉，原业主于去年5月以约499万一手买入上述单位，持货约9个月易手，帐面获利126万，单位期内升值25%。

今年1月录5宗短炒获利个案

另一方面，根美联物业研究中心综合土地注册处最新资料显示，今年1月份持货年期1年或以下转售个案录得90宗，当中73宗帐面获利，按月上升约14.1%，并且创撤辣后新高。其中，1月持货年期1年或以下转售并录帐面获利个案最多的屋苑为SIERRA SEA，录得5宗获利个案，而且平均每宗帐面获利约77.5万元。

值得留意的是，鉴于签署买卖合约至递交到土地注册处注册登记需时，每月注册个案一般主要反映前一个月市况，估计稍后短炒宗数将会更多。

