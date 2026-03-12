海瑅湾打造新一代临海豪宅 信和田兆源：康城压轴大盘 大湾区进行路演

将军澳日出康城过去10年为本港主要一手供应重镇，推出项目均取得大卖成绩，区内压轴大型新盘，由信和牵头，伙拍嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的海瑅湾I部署推售，信和田兆源表示，项目位处铁路上盖，拥有铁路优势外，临海而建配合顶级设计，锐意打造成新一代临海豪宅，是次更于大湾区及上海进行路演，增加内地客的关注。

访问言论重点 海瑅湾打造为新一代临海豪宅项目

项目逾60%单位享海景，提供区内罕有的大面积大宅

经将军澳跨湾大桥与中九龙绕道接轨，18分钟直达西九龙

大湾区深圳、广州及上海进行路演，全方位吸客

先推3房及4房招标打头阵

今年推出海瑅湾外，亦推出红磡荣光街项目，连同栢珑及栢景湾共推4盘

住屋需求、息口向下及经济向好对楼市有支持作用

信和田兆源表示，海瑅湾将打造为新一代临海豪宅项目。

拥铁路上盖优势

信和执行董事田兆源接受本报专访时表示，海瑅湾属康城压轴推售的一期，拥有铁路上盖项目的优势外，将军澳跨湾大桥并能与中九龙干线接轨，驾车18分钟便可到达西九龙，为项目增添一大优势，项目临海而建，大部分单位享有海景，配以顶级设计用料，打造为新一代临海豪宅。

田兆源续称，康城区近年来推售新盘，以2房为主导，区内积累了不少对大单位有换楼需求的购买力，项目亦以3房及4房户打头阵，以招标方式推售，相信可迎合换楼客的需要。

田兆源亦提及，康城发展日渐成熟，区内设有国际学校，亦邻近科技大学，近年更开设中医院，学生、教职员等对区内租务需求显著增加，吸引投资客，迄今录得逾5000个查询，除本地客、租客外，亦本地家族有意大手购货，由于康城交通更趋完善，缩短往西九龙的时间，接驳高铁前往内地各大城市，项目料受到内地客欢迎，尤其是对拥有海景的大单位更感兴趣，集团是次亦于深圳、广州及上海进行推广，吸纳内地客源。

田兆源续称，海瑅湾属为压轴项目，未来已没有新供应，项目将以铁路上盖，拥有全海景的项目作订价参考，包括同系西九龙维港汇、黄竹坑站上盖项目。

海瑅湾属康城压轴推售的一期，拥有铁路上盖项目的优势外，将军澳跨湾大桥并能与中九龙干线接轨。

集团已累售400伙套现30亿

信和近年销售成绩理想，今年至今已累售约400伙，套现约30亿，田兆源表示，海瑅湾I先推大单位招标，稍后再以发价单方式推售，整个海瑅湾分两期发展，均已获批售楼纸，将分阶段推售，年内将推与市建局合作发展位于红磡荣光街项目，共提供451伙，现时正销售的元朗锦上路站柏珑III及油塘栢景峰亦会继续推售余下单位，合计年内合共推售4个项目。

信和与嘉华及中国海外合作发展的柏珑III，共提供680伙，项目推售至今暂售出约400伙，套现逾26亿，而整个栢珑合共3期发展项目共提供2200伙，迄今已累售逾1900伙，套现高达193亿；至于与资本策略及港铁合作发展的栢景峰则提供748伙，项目推售至今累售逾430伙，套现逾25亿。即信和今年推售4盘，合共提供逾3500伙。

柏珑III共提供680伙，项目推售至今暂售出约400伙，套现逾26亿。

逾60%单位享海景 先推3及4房大户招标

海瑅湾不但是康城区内近10年规模大项目，亦是今年少有提供逾2500伙全新项目，项目临海而建，逾60%单位可享有海景，属最大卖点。

项目分两期发展，由4座大楼组成，共提供2550伙，是次推出海瑅湾I，为最临海的两座大楼，涵盖1房至4房多元化间隔，田兆源表示，项目临海而建，最具瞄头的3房及4房大宅，户户向海，其中3房户型，部分面积接近900方呎，更提供区内罕有的逾1100方呎的4房大宅。

田兆源称，项目配合顶级用料及设计，项目规模大，会所面积亦甚具睇头，项目逾8.3万方呎的临海园林会所「CLUB Mirabelle」，以 Ocean's Gem为设计灵感，拥5大主题空间，近40项会所及园林设施，设施包括50米临海无边际泳池及25米室内恒温泳池，海天一色嘅景致尽收眼底，亦提供全港罕有的「室内网球场」，亦可用作匹克球、篮球或羽毛球场地，另外，项目入口大堂亦经过匠心设计，大型弧形高楼底设计，气派非凡，提升新一代临海豪宅的定位。

今年楼价料有双位数字增长

田兆源表示，今年整体新盘销售成绩理想，反映市场对住屋需求增，加上政府早年推出的抢人才计划，亦增加外来人才对置业的需求，经济活动理想带动经济向好，此外，息口未来亦有机会向下，种种因素均成为推动楼价的主要动力，并同意业界普遍预期今年楼价将持续向上，全年有双位数字的升幅的预测。由于整体楼市有上升动力，相信各类型单位均有可观的升幅，近年租金持续上升，有助带动投资客入市动力。

记者 谭达成 摄影 卢江球