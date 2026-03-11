Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DEEP WATER SOUTH 6B期单日标售8伙 套现逾3.87亿

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6B期，今日首轮招标发售，发展商指，单日沽出8伙大宅，套现逾3.87亿，当中成交价最高近7,975万元，最高成交呎价达47,021元；是次有一组大手客购入1伙4房大宅及1 伙3房大宅，总金额约1.17亿元。 

会德丰地产黄光耀指，今日单日售出8伙大宅，套现逾3.87亿元。
会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示 ，港岛南岸压轴一期DEEP WATER SOUTH 6B期，属纯大宅设计，全数为3房及4房户，饱览深水湾、寿臣山山海，打造「南法贵族生活」主题，深受老牌家族、城中名人、家族办公室及高端专业人士青睐。项目今日单日售出8伙大宅，套现逾3.87亿元。当中成交价最高近7,975万元，最高成交呎价达47,021元。
 
黄光耀续指，今日招标售出之大宅包括3伙「四房臻藏奢华府邸」，以第1A座33楼A室最受注目。单位采4房2套连工作间连洗手间及私人升降机大堂，面积1,696方呎，成交价达7,974.8万元，呎价达47,021元。单位无论客厅及所有睡房均拥览整个港岛南岸最广阔的深水湾、寿臣山景色，并俯瞰项目标志性的南法梯级式无边际泳池，呈现「山、海、池」三重视觉盛宴。

