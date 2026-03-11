天泷每呎2.5万沽 创内园景单位新高
发布时间：19:59 2026-03-11 HKT
恒基物业代理董事及营业(二)部总经理韩家辉表示，旗下项目今日暂售出3伙，套现逾3,472万元。其中启德天泷，自推出以来反应热烈，一直备受追捧，今日连沽2伙，套现约2,949万元。当中1座30楼C室，面积635方呎，成交价1,587.5万元，成交呎价25,000元，创项目内园单位呎价新高。
天泷自现楼形式销售后，连售205伙，连车位合共套现约84.5亿元，全盘累售260伙，连车位合共套现约108亿元。
港岛区方面亦录得成交，维峰‧浚汇最新售出19楼H室，面积200方呎，成交价523.56万元，呎价26,178元。
