Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天泷每呎2.5万沽 创内园景单位新高

新盘速递
更新时间：19:59 2026-03-11 HKT
发布时间：19:59 2026-03-11 HKT

恒基物业代理董事及营业(二)部总经理韩家辉表示，旗下项目今日暂售出3伙，套现逾3,472万元。其中启德天泷，自推出以来反应热烈，一直备受追捧，今日连沽2伙，套现约2,949万元。当中1座30楼C室，面积635方呎，成交价1,587.5万元，成交呎价25,000元，创项目内园单位呎价新高。

天泷自现楼形式销售后，连售205伙，连车位合共套现约84.5亿元，全盘累售260伙，连车位合共套现约108亿元。

港岛区方面亦录得成交，维峰‧浚汇最新售出19楼H室，面积200方呎，成交价523.56万元，呎价26,178元。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
4小时前
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
8小时前
荃湾愉景新城连获5组客睇楼 「带票买家」脱颖而出 业主：唔差一万几千、信用行先｜区区睇楼
荃湾愉景新城连获5组客睇楼 「带票买家」脱颖而出 业主：唔差一万几千、信用行先｜区区睇楼
楼市动向
8小时前
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
9小时前
SD卡竟变「数码黄金」一年三级跳 港女惊揭升值潜力劲过黄金 网民：屋企张旧卡原来系宝！｜Juicy叮
SD卡竟变「数码黄金」一年三级跳 港女惊揭升值潜力劲过黄金 网民：屋企张旧卡原来系宝！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
正确做法是死都唔开分店｜周显
正确做法是死都唔开分店｜周显
投资理财
6小时前
小S徐熙娣老公被爆搭讪大S辣妹粉丝？提出私约并传出殡照证明身份 绝密对话全曝光
小S徐熙娣老公被爆搭讪大S辣妹粉丝？提出私约并传出殡照证明身份 绝密对话全曝光
影视圈
7小时前
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
7小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
2026-03-10 19:09 HKT