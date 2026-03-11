云向暂收近2500票 超额认购逾11倍

永泰发展的粉锦公路新盘云向继续开放示范单位及收票，永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，云向人气持续，参观人流不断，截至下午近5时暂收近2,500票，对比周六首轮销售涉及的200伙超额认购逾11倍，示范单位开放至今录逾6,000人参观，相信正式开售前能突破1万参观人次，发展商将于周五下午5时截票。

项目首轮开售单位间隔涵盖开放式至2房连储物室户型，面积由286至445方呎。折实售价368.3万至774.8万元，折实呎价12,687至17,413元。

最平为3楼C8室，面积287方呎，属于1房间隔，扣除最高20%折扣优惠，折实售价368.3万元，折实呎价约12,833元；最贵为23楼B7室，面积445方呎，折实售价774.8万元，折实呎价约17,411元。