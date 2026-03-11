Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

云向暂收近2500票 超额认购逾11倍

新盘速递
更新时间：17:39 2026-03-11 HKT
发布时间：17:39 2026-03-11 HKT

永泰发展的粉锦公路新盘云向继续开放示范单位及收票，永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，云向人气持续，参观人流不断，截至下午近5时暂收近2,500票，对比周六首轮销售涉及的200伙超额认购逾11倍，示范单位开放至今录逾6,000人参观，相信正式开售前能突破1万参观人次，发展商将于周五下午5时截票。

项目首轮开售单位间隔涵盖开放式至2房连储物室户型，面积由286至445方呎。折实售价368.3万至774.8万元，折实呎价12,687至17,413元。

最平为3楼C8室，面积287方呎，属于1房间隔，扣除最高20%折扣优惠，折实售价368.3万元，折实呎价约12,833元；最贵为23楼B7室，面积445方呎，折实售价774.8万元，折实呎价约17,411元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
6小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
8小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
7小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
22小时前
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
5小时前
刘美贤指羞辱谷爱凌的人「很虚伪」。
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
即时中国
8小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
生活百科
2026-03-10 16:30 HKT
02:14
星岛申诉王 | 足贴吸出「深色黏稠物」是湿气？ 中医教1秒自测身体真假湿重
申诉热话
6小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
2小时前