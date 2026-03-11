尖沙咀瑜意暂收3000票 逾半为大手客

华懋旗下尖沙咀瑜意收票如火如荼，华懋旗下尖沙咀瑜意截至昨晚已收逾3,000票，较周六（14日）价单开售的160伙超额约18倍，其中多于一半准买家为大手客。发展商乘势加推新一张价单涉及42伙，折实平均呎价约2.36万，并落实于本周六（14日）尽推价单上的160伙发售，并于周日（15日）以招标发售4伙特色户，即周末发售项目全盘共164伙。

认购两伙或以上

华懋销售及市场总监封海伦表示，昨日上载项目的销售安排，已涵盖全盘164伙，其中160伙于周六开售。封海伦指，现时多于一半准买家有意认购2伙或以上，以地区划分，约一半来自九龙站及尖沙咀区，熟悉当区环境而有意入市，亦不乏来自港九新界的外区客。项目将于明晚截票，周六销售时特意预留50伙于B组时段开售，望能迎合更多普通买家的入市需要。

周日另以招标形式开售4伙特色户，封海伦说，会参考同区项目类近特色单位成交价。

华懋封海伦（右二）表示，瑜意截至昨日暂收约2500票，将于本周四截票。右一为陈慕兰、左一吴锡麟。

较上批调升约5.5%

瑜意加推3号价单42伙，当中包括31伙1房、9伙1房连储物室，以及2伙2房单位，以最高17%折扣计算，折实平均呎价23650元，较上一张价单折实平均呎价22416元，调高约5.5%。3号价单售价最平单位为3楼G室，面积295方呎，折实入场价583.24万，呎价19771元；售价最高为16楼E室，面积468方呎，属2房户型，折实售价1175.36万，呎价25115元，整批折实呎价介乎19771至25784元。

周末尽推全盘164伙

封海伦表示，项目推出至今反应理想，迄今已收到2500个认购登记，决定加推3号价单，涉及42伙，连同之前推出2张价单，合共推出160伙，占全盘单位总数约98%，新价单单位位处中高层，售价反映单位楼层及景观，项目并落实周六进行发售，全推价单上的160伙发售，另推出4伙特色户于周日进行标售，即周末全数发售项目164伙。

封海伦续称，项目将于周四（12日）截票，而周六首轮销售安排设有大手客组别，包括AS组、A1及A2组，其中AS组别的客人须最少认购7伙；而A1 及A2组则须最少购入 2 伙或以上指定单位，B组买家则可认购1至2伙；而为了让更多客人购入心仪单位，特别预留50伙单位予B 组买家选购。瑜意周六推售价单上的160伙，以最高17%折扣计算，折实平均呎价22323元，项目截至昨日暂数2500票，以周六推售单位计，超额认购14.6倍。

合共33伙折实售价600万以下

周六发售单位，以最高折扣计算，售价最平为5楼H室，面积287方呎，折实入场价578.75万，整批合共有33伙折实售价在600万以下，占比约20%；折实售价介乎600万至700万单位比例最多，共有80伙，占约50%；折实售价介乎900万至1000万只有12伙，逾1000万单位则共有12伙。

至于周日招标的4伙，全属特色户，包括15楼E室，面积462方呎，属2房间隔，单位附设85方呎平台；另外3伙全位于17楼顶层，其中E室面积360方呎，2房间隔，单位附设有92方呎平台及317方呎天台；同层L及M室，面积444及304方呎，为2房及1房间隔，天台面积320及238方呎。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰称，项目受投资客追捧，主要钟情相信项目能吸引不少商旅租客，租金回报能达4厘至4.5厘。

中原按揭董事总经理王美凤说，该行提供2款置业按揭优惠计划，其中拣选低息定按计划，可选首3年或5年定息，固定息率2.73厘，其后低至P减1.75厘（P为5厘），可享银行现金回赠。另提供优惠H按，全期按息低至H加1.3厘，封顶息为P减2厘（P为5.25厘），设高存息户口。