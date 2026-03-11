尖沙咀瑧玥首轮尽推全盘64伙发售 大手客拟5000万扫3层 「层购」时段沽约42伙

新世界尖沙咀瑧玥以截收近1400票之势，今日尽推全盘64伙发售，就现场所见，在大手客登记时段已现人龙，数十组买家到场等候发展商人员指示前往售楼处，气氛理想。市场消息指，截至下午5时30分，「层购」时段已沽出约42伙。

中原陈永杰：料单位可一Q清枱

中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，项目邻近高铁站，收租回报具保证，质素高具装修单位料租金可达80，回报可近4厘，预料今日推售单位可一Q清枱。大手客时段，该行录得三至五组客户，打算斥资3000余万购入两层单位，内地买家占5成。

市况方面，新春过后三月份市场重回正轨，多个一手项目接续开售，提供不同户型供市场选择，百花齐放发挥协同效应，预料本月一手成交可提升至2800宗，创2024年10月后的17个月新高。

美联布少明：「层购」大手客拟5000万买3层

美联高级董事布少明说，该盘地理位置优越，享有多项交通及生活配套优势，配合具竞争力价格，认为今日内可全数沽清。另外，该行有约10组大手客，最大手买家打算斥资约5,000万元购3层单位。

截收近1400票超额逾20倍

瑧玥昨日就项目设于长沙湾的展销厅现场所见，仍有部分准买家抢于正式截票前到场参观示范单位及入票。瑧玥今日开售全盘64伙，发展商公布，昨傍晚6时截票，累收近1400个认购登记，超额认购逾20倍。

投资者占约60%

入票者当中，投资者占比约60%，主要钟情项目就近高铁西九龙站，可轻松往返内地与香港。另外亦有约40组入票者表示有意购入整层单位，看好购入整层收租可以更统一及方便管理。虽然大手客众多，但项目仍预留12伙于B组时段发售。

今日开售单位的面积介乎171至266方呎，涉及提供28伙开放式及36伙1房户。以最高20%折扣计算，折实售价介乎408.6万至683.3万，折实呎价由19183元至25785元，折实平均呎价为22326元。其中28伙开放式户「一口价」折实售价408.6万，全数低于500万，创区内近11年区内最平入场价，另外28伙1房折实售价低于650万。

瑧玥1房连家具无改动示范单位：

为迎合大手投资客，以「层购」形式购入全层所有单位可获额外折扣，若购买1房楼层全层3间1房单位，可获25万折扣，而购入开放式楼层全层4伙，就可为每个单位各扣减10万，共减40万。

瑧玥昨日截票，共收近1400票，以今日推售64伙计，超额逾20倍。左二为新世界何家欣。

此外，若大手买家购入一层开放式及一层1房楼层，即共7伙，可额外再获得5万折扣，优惠总共达70万。

当日销售共分5组进行；最大手的S1组买家最少购买2层全层单位，最多可购6层全层单位，至少一半或以上层数必须为1房户层数；S2组买家最少购买1层全层单位，最多可购3层全层单位；而A组买家最少可购2个单位，最多可购4个单位，至少一半或以上必须为1房户；B组买家可购1至2个单位。

据区内代理反映，项目同区西九高铁圈一带新晋物业呎租普遍逾60元，部分可高逾75元，回报率可达3.5厘。发展商是次推出多款层购大手优惠，料受长线投资者追捧之余，亦可吸引同系项目向隅客。

瑧玥（GRAND AUSTIN BOHEMIAN）基本资料