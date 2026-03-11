尖沙咀瑧玥录40组「层购」大户 收票超额20倍今开售 瑜意加推每呎2.36万

全新盘周内连环推售，新世界旗下尖沙咀瑧玥率先今日发售全盘64伙，项目昨日截票，共收近1400票，超额逾20倍。项目推出「层购」安排后反应踊跃，发展商表示，客源中投资客比例占多数，当中录得40组准买家有意购入全层甚至更多数量的单位。

截收近1400票超额逾20倍

瑧玥昨日就项目设于长沙湾的展销厅现场所见，仍有部分准买家抢于正式截票前到场参观示范单位及入票。瑧玥今日开售全盘64伙，发展商公布，昨傍晚6时截票，累收近1400个认购登记，超额认购逾20倍。

投资者占约60%

入票者当中，投资者占比约60%，主要钟情项目就近高铁西九龙站，可轻松往返内地与香港。另外亦有约40组入票者表示有意购入整层单位，看好购入整层收租可以更统一及方便管理。虽然大手客众多，但项目仍预留12伙于B组时段发售。

今日开售单位的面积介乎171至266方呎，涉及提供28伙开放式及36伙1房户。以最高20%折扣计算，折实售价介乎408.6万至683.3万，折实呎价由19183元至25785元，折实平均呎价为22326元。其中28伙开放式户「一口价」折实售价408.6万，全数低于500万，创区内近11年区内最平入场价，另外28伙1房折实售价低于650万。

为迎合大手投资客，以「层购」形式购入全层所有单位可获额外折扣，若购买1房楼层全层3间1房单位，可获25万折扣，而购入开放式楼层全层4伙，就可为每个单位各扣减10万，共减40万。

此外，若大手买家购入一层开放式及一层1房楼层，即共7伙，可额外再获得5万折扣，优惠总共达70万。

当日销售共分5组进行；最大手的S1组买家最少购买2层全层单位，最多可购6层全层单位，至少一半或以上层数必须为1房户层数；S2组买家最少购买1层全层单位，最多可购3层全层单位；而A组买家最少可购2个单位，最多可购4个单位，至少一半或以上必须为1房户；B组买家可购1至2个单位。

据区内代理反映，项目同区西九高铁圈一带新晋物业呎租普遍逾60元，部分可高逾75元，回报率可达3.5厘。发展商是次推出多款层购大手优惠，料受长线投资者追捧之余，亦可吸引同系项目向隅客。

华懋旗下尖沙咀瑜意收票如火如荼，项目至昨日累收入票已增至2500张，发展商乘势加推新一张价单涉及42伙，折实平均呎价约2.36万，并落实于本周六（14日）尽推价单上的160伙发售，并于周日（15日）以招标发售4伙特色户，即周末发售项目全盘共164伙。

较上批调升约5.5%

瑜意加推3号价单42伙，当中包括31伙1房、9伙1房连储物室，以及2伙2房单位，以最高17%折扣计算，折实平均呎价23650元，较上一张价单折实平均呎价22416元，调高约5.5%。3号价单售价最平单位为3楼G室，面积295方呎，折实入场价583.24万，呎价19771元；售价最高为16楼E室，面积468方呎，属2房户型，折实售价1175.36万，呎价25115元，整批折实呎价介乎19771至25784元。

周末尽推全盘164伙

华懋集团销售及市场总监封海伦表示，项目推出至今反应理想，迄今已收到2500个认购登记，决定加推3号价单，涉及42伙，连同之前推出2张价单，合共推出160伙，占全盘单位总数约98%，新价单单位位处中高层，售价反映单位楼层及景观，项目并落实周六进行发售，全推价单上的160伙发售，另推出4伙特色户于周日进行标售，即周末全数发售项目164伙。

封海伦续称，项目将于周四（12日）截票，而周六首轮销售安排设有大手客组别，包括AS组、A1及A2组，其中AS组别的客人须最少认购7伙；而A1 及A2组则须最少购入 2 伙或以上指定单位，B组买家则可认购1至2伙；而为了让更多客人购入心仪单位，特别预留50伙单位予B 组买家选购。瑜意周六推售价单上的160伙，以最高17%折扣计算，折实平均呎价22323元，项目截至昨日暂数2500票，以周六推售单位计，超额认购14.6倍。

合共33伙折实售价600万以下

周六发售单位，以最高折扣计算，售价最平为5楼H室，面积287方呎，折实入场价578.75万，整批合共有33伙折实售价在600万以下，占比约20%；折实售价介乎600万至700万单位比例最多，共有80伙，占约50%；折实售价介乎900万至1000万只有12伙，逾1000万单位则共有12伙。

至于周日招标的4伙，全属特色户，包括15楼E室，面积462方呎，属2房间隔，单位附设85方呎平台；另外3伙全位于17楼顶层，其中E室面积360方呎，2房间隔，单位附设有92方呎平台及317方呎天台；同层L及M室，面积444及304方呎，为2房及1房间隔，天台面积320及238方呎。