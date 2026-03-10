日出康城海瑅湾I三房示位首曝光 短期内招标推

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城新盘海瑅湾I，今日首度开放3房示范单位参观，明日起开放给予公众参观，短期内上载销售安排，以招标形式推出项目大宅，料涵盖示范单位同类型的3房单位。

信和执行董事田兆源表示，今率先向传媒开放2个3房示范单位，均以2B座38楼A室为蓝本搭建，属项目中「则王」级数单位，拥全海景。

同类的3房单位属罕有，于项目仅提供约50多伙，短期内透过招标形式推出，见近日同区海景单位备受追捧，对项目销情有信心，该两个示范单位明天起开放予公众参观。

海瑅湾I示范单位中的连装修经改动示范单位以2B座38楼A室为蓝本搭建，以暖色系为用色主调，展现温馨家居。该示范单位面积775方呎，为3房1套间隔，部分墙身被打通或以半透明玻璃取代，大幅提高整体空间感。

主人房以橙色及米色为基调，放置双人大床后仍可三边落床，空间感十足。落地玻璃配合L形转角窗，视野更开扬，能享开扬海景。

同步开放一间交楼标准示范单位，都以2B座38楼A室为蓝本搭建，可供准买家对照，了解单位可塑性。

