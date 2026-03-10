Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀瑜意收2500票 加推每呎2.36万

新盘速递
华懋集团销售及市场总监封海伦表示，旗下尖沙咀瑜推出至今反应理想，迄今已收到2500个认购登记，决定今日加推3号价单，涉及42伙，连同之前推出2张价单，合共推出160伙，占全盘单位总数约98%，并落实本周六尽推160伙价单单位发售，另推出4伙特色户于周日进行标售，即周末全数发售项目164伙。

尖沙咀瑜意开价 首批50伙 每呎均价2.1万 入场费533万 较毗邻物业低约1成

瑜意加推3号价单加推42伙，当中包括31伙1房、9伙1房连储物室，以及2伙2房单位，以最高17%折扣计算，折实售价583.24万至1175.36万，折实平均呎价23650元，周六推售160伙整体折实平均呎价为22323元。

封海伦续称，3号价单集中中高层单位，售价反映单位楼层及景观因素，项目将于周四截票，而周六首轮销售安排设有大手客组别AS、A1及A2组，及购买1至2伙之买家组别B组，其中AS组别的客人须最少购入7伙，而A1及A2组则须最少购入2伙或以上指定单位；而为了让更多客人购入心仪单位，特别预留50伙单位予B组客人选购。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

