云向投者客占比升至53% 最快今公布销售安排

新盘速递
更新时间：13:41 2026-03-10 HKT
发布时间：13:41 2026-03-10 HKT

永泰发展的粉锦公路新盘云向最快今日上载销售安排，项目截至昨晚收逾2,000票，较现时2张价单共232伙超额逾7.6倍。

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，今日将上载首份销售安排，形容首批开卖单位「都有水位」属令人「肉痛」的销售安排。而项目收票和参观数字的上升后续力都见强劲，截至昨晚收逾2,000票，较现时2张价单共232伙超额逾7.6倍。昨日参观人次单日飙升逾1,000人，开放至今录逾6,000人参观，相信正式开售前能突破1万参观人次。

杨聪永分析指，至今客源中以新界区买家占7成最多，投资客比例有上升趋势，由先前的约50%增至现时53%。

美联高级董事布少明说，项目吸引不少投资客，预期单位在落成后呎租可达60元，租金回报约有4厘。项目另受内地客钟情，该行准买家中约3成为内地客。

经络营运总监张颢曦指，项目首2张价单全数折实售价低于1,000万元，都可承造9成按揭。该行为买家提供2种按揭优惠，其中H按全期按息低至H加1.3厘，封顶息为P减2厘（P为5.25厘），设高存息户口；另提供定息按揭计划，可选首3年或5年定息，固定息率2.73厘，其后低至P减1.75厘（P为5厘），可享银行现金回赠。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

