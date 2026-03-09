旺角映居最快周内上楼书

建灏及市建局合作发展的旺角映居，毗邻港铁奥运站及旺角站，两站三线驳通庞大港铁网络，为同区罕有的超短期楼花新供应。 项目之All-In-One 住客会所及园林游玩空间「foto CLUB」，拥多元化室内外设施，为住户提供精彩全面的休闲节目。

建灏郑智荣表示，映居自上周公布命名以来，市场反应理想。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，映居自上周公布命名以来，市场反应理想，为让公众对项目有进一步了解，集团今日公布开通项目官方网站，并且率先介绍项目住客会所及园林游玩空间「foto CLUB」各项设施，同时计划最快本周内上载售楼说明书，全力推进销售步伐。

建灏销售部副总裁吴傲楠表示，「foto CLUB」特设8大主题区，包括设计优雅时尚，融入摄影元素的共享空间，备有WI-FI网络服务、舒适的休闲厢座及共享创意间等。

另外，该公司旗下赤柱 ONE STANLEY1座地下及1楼A单位的4房双套花园复式大宅，是日透过招标形式以成交价约5,387万元售出，新买家采用120天即供付款计划购入大宅，呎价达29,502元。