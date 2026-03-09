云向暂收1400票 最快明公布销售安排

永泰发展的粉锦公路新盘云向，最快明日上载销售安排，周末开售，暂收逾1,400票，对比2张价单232伙超额逾5倍，其中约一半为投资客。

永泰杨聪永表示，最快明日上载销售安排，周末开售。

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，最快明日上载销售安排，周末开售，不排除尽推现有2张价单全数单位，视乎准买家反应，亦不排除加推更多单位。销售安排中将设每组大手客的购买上限，会尽量平衡及迎合大手客和普通买家的需要。

杨聪永续说，项目暂收逾1,400票，对比2张价单232伙超额逾5倍，而示范单位参观情况踊跃，已录超过5,000参观人次。项目客源中大约50%为投资客，睇好北部都会区未来发展，更指投资客比例仍有逐步上升的空间，料可达55%。

发展商昨日加推2号价单，杨聪永现时客源中约4成钟情项目具高尔夫球场景的2房单位，故选择于2号价单加推更多该类2房户，现时两张价单计，占逾3成。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰指出，本月至今业绩比2月同期增加15%，反映整体市场气氛，且库存由2.2万伙高位减至1.6万宗，料发展商已没有库存压力，可以展开攻势。现时该行云向准买家中约5成至6成打算作投资收租之用，见项目单位门槛不高，落成后可达呎租45元，与不少市区项目相约。

中原高级资深营业董事余志伟说，首30名买家经中原一手购入云向单位，可享价值1.32万元高尔夫球装备用品，总值约39.6万元。