Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

云向暂收1400票 最快明公布销售安排

新盘速递
更新时间：18:43 2026-03-09 HKT
发布时间：18:43 2026-03-09 HKT

永泰发展的粉锦公路新盘云向，最快明日上载销售安排，周末开售，暂收逾1,400票，对比2张价单232伙超额逾5倍，其中约一半为投资客。

永泰杨聪永表示，最快明日上载销售安排，周末开售。
永泰杨聪永表示，最快明日上载销售安排，周末开售。

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，最快明日上载销售安排，周末开售，不排除尽推现有2张价单全数单位，视乎准买家反应，亦不排除加推更多单位。销售安排中将设每组大手客的购买上限，会尽量平衡及迎合大手客和普通买家的需要。

杨聪永续说，项目暂收逾1,400票，对比2张价单232伙超额逾5倍，而示范单位参观情况踊跃，已录超过5,000参观人次。项目客源中大约50%为投资客，睇好北部都会区未来发展，更指投资客比例仍有逐步上升的空间，料可达55%。

发展商昨日加推2号价单，杨聪永现时客源中约4成钟情项目具高尔夫球场景的2房单位，故选择于2号价单加推更多该类2房户，现时两张价单计，占逾3成。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰指出，本月至今业绩比2月同期增加15%，反映整体市场气氛，且库存由2.2万伙高位减至1.6万宗，料发展商已没有库存压力，可以展开攻势。现时该行云向准买家中约5成至6成打算作投资收租之用，见项目单位门槛不高，落成后可达呎租45元，与不少市区项目相约。

中原高级资深营业董事余志伟说，首30名买家经中原一手购入云向单位，可享价值1.32万元高尔夫球装备用品，总值约39.6万元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
5小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
11小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
7小时前
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
2026-03-08 13:15 HKT
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
10小时前
星岛申诉王 | 援交诈骗「最大苦主」曝光 案情超离谱 退休翁中伏遭榨干 $150万换一场空
提防骗子
4小时前
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
影视圈
4小时前
涉谢斐道逆线行车 立法会议员陈家珮承认不小心驾驶传票罪 被判罚款2千元兼停牌1个月
01:33
陈家珮承认不小心驾驶 罚2千元兼停牌1个月 已报驾驶改进课程 被李慧琼口头警告
社会
5小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
4小时前