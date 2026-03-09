瑜意收约2000票 最快日内再加推

华懋集团销售及市场总监封海伦表示，旗下尖沙咀瑜意上周六收票，截至今日3点已录得约2000个入票，近3成大手为买家，连同昨日加推，合计已推出118伙，占项目约72%，预计有机会日内再加推单位发售，不排除尽推余下单位，加推有加价空间，幅度约5%，料周内进行首轮销售。

封海伦续称，现时入票不少为购2伙或以上大手客，将安排大手认购程序，料每组买家上限可购6伙。入票人士以同区为主，并有来自九龙、新界，以致港岛南亦有入票。

华懋集团销售总经理陈慕兰表示，项目昨加推68伙，面积274王444方呎，以最高17%折扣计算，折实售价551.53万至1152.53万，呎价19576至25958元，项目是次推出

「加倍瑜意家私套装优惠」供买家选择。

华懋集团销售经理吴锡麟表示，是次为项目全数164伙设家私套餐，并设有多款供买家选择，可作Mix and Match ，料家私套餐总值约1700万。