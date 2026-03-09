Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑜意收约2000票 最快日内再加推

新盘速递
更新时间：15:45 2026-03-09 HKT
发布时间：15:45 2026-03-09 HKT

华懋集团销售及市场总监封海伦表示，旗下尖沙咀瑜意上周六收票，截至今日3点已录得约2000个入票，近3成大手为买家，连同昨日加推，合计已推出118伙，占项目约72%，预计有机会日内再加推单位发售，不排除尽推余下单位，加推有加价空间，幅度约5%，料周内进行首轮销售。

封海伦续称，现时入票不少为购2伙或以上大手客，将安排大手认购程序，料每组买家上限可购6伙。入票人士以同区为主，并有来自九龙、新界，以致港岛南亦有入票。

华懋集团销售总经理陈慕兰表示，项目昨加推68伙，面积274王444方呎，以最高17%折扣计算，折实售价551.53万至1152.53万，呎价19576至25958元，项目是次推出
「加倍瑜意家私套装优惠」供买家选择。

华懋集团销售经理吴锡麟表示，是次为项目全数164伙设家私套餐，并设有多款供买家选择，可作Mix and Match ，料家私套餐总值约1700万。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
8小时前
吐露港公路九巴75X撞栏 疑车长「晕一晕」 全车乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞栏 疑车长「晕一晕」 全车乘客被困求救
突发
6小时前
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡政府派油券纾困
03:05
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡减油税、派油券纾困
社会
5小时前
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
2026-03-08 12:59 HKT
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
7小时前
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
22小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
2026-03-08 16:30 HKT
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
2026-03-08 13:15 HKT
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
投资理财
11小时前