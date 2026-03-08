Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑧玥逾30组大手客有意购全层 新世界：投资客钟情近高铁站

新盘速递
新世界旗下尖沙咀瑧玥将于周三（11日）尽推全盘64伙发售，发展商指，入票客源以投资者占6成，暂录逾30组大手客有意买一层或更多单位。

一半以上为内地投资客

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目收票反应理想，初步分析，入票客源中约6成为投资客，主要钟情项目就近高铁站，租务需求有保证。另外，暂录逾30组大手客有意买一层或更多单位，以地区划分一半以上来自九龙，投资客源中一半以上为内地投资客，其余为香港本地投资客。是次亦预留最少12伙单位于B组时段开售，供打算买1伙的准买家有入市机会，主要为1房户型单位。

中原为瑧玥买家送出专属置业优惠。

长假累积购买力正释放

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰指，在息口下行、经济复苏步伐向好、来港上市企业增加等有利因素下，长假累积的购买力正在释放，多个一手新盘亦鱼贯登场，提供户型多元化，料可产生协同效应，相信本月一手成交可达2,500宗。
 
中原地产九龙董事刘瑛琳指，区内租务需求有增无减，区内楼龄较新的新晋物业，平均呎租普遍超过70至80元，部份更可高达90元，租金回报率料逾4.5厘，部分更可高达5厘。有见及此，中原特别为瑧玥买家送出专属置业优惠。经中原购入瑧玥的首5名买家，若物业再经由中原租出，可享首年「中原收租保」及一年租赁管理服务，总值高达6.8万元，优惠先到先得，送完即止。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

