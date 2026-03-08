黄金海湾．珀岸天台特色户成交 呎价1.52万

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，近日持续录得成交，昨日再沽出1伙连天台特色户，成交价逾682.8万，呎价约1.52万。

2房间隔 682.8万售出

上述成交单位为2座26楼D室，面积447方呎，另有235方呎天台，属2房户，以682.8万成交，呎价约15,275元。据成交记录册显示，买家采90天现金优惠付款计划，楼价5%临时订金于投标书获卖方接纳当日缴付，余款95%楼价在90天内成交时支付，另享家具优惠等。

整个黄金海湾系列，由开售至今累售约1,101伙，合共套现逾46.13亿。

黄金海湾．珀岸，合共提供631伙；项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士线及小巴7条线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

楼盘邻近多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，贴心照顾住户各方面生活需要。

