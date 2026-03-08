Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金海湾．珀岸天台特色户成交 呎价1.52万

新盘速递
更新时间：09:56 2026-03-08 HKT
发布时间：09:56 2026-03-08 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，近日持续录得成交，昨日再沽出1伙连天台特色户，成交价逾682.8万，呎价约1.52万。

2房间隔 682.8万售出

上述成交单位为2座26楼D室，面积447方呎，另有235方呎天台，属2房户，以682.8万成交，呎价约15,275元。据成交记录册显示，买家采90天现金优惠付款计划，楼价5%临时订金于投标书获卖方接纳当日缴付，余款95%楼价在90天内成交时支付，另享家具优惠等。

整个黄金海湾系列，由开售至今累售约1,101伙，合共套现逾46.13亿。

黄金海湾．珀岸，合共提供631伙；项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士线及小巴7条线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

楼盘邻近多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，贴心照顾住户各方面生活需要。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
4小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
17小时前
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
17小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
21小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜伊朗拒绝无条件投降 特朗普：伊朗今将遭猛烈重击｜持续更新
即时国际
14小时前
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
12小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
3小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
2026-03-07 09:00 HKT
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
21小时前
前TVB老戏骨北上开工遇临记待遇 坐路边挨饭盒连枱都冇：有工作，心里就踏实很多了
前TVB老戏骨北上开工遇临记待遇 坐路边挨饭盒连枱都冇：有工作，心里就踏实很多了
影视圈
13小时前