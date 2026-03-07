Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑜意首日即收逾千票 超额认购逾19倍

新盘速递
华懋尖沙咀瑜意日前以折实每呎2.1万元推出首批50伙，市场反应理想，首日即收逾千票，超额认购逾19倍。

华懋销售及市场总监封海伦表示，瑜意由周五起开放示范单位，累积录得逾3,000人次参观，约6成为区内客人，主要来自九龙站及尖沙咀一带，对觉士道传统豪宅地段5年以来少有新盘供应相当了解，加上项目仅半年楼花期，吸引力极高；同时亦吸引各区投资者到场，另外各两成来自港岛区及新界区。

华懋封海伦(图中)表示，瑜意示范单位共录逾3000人次到场参观。
截止今天晚上7时，项目首天已录得逾1,000个意向登记，超额认购逾19倍，市场反应热烈，计划短期内加推。

瑜意合共提供164伙，提供开放式、1房及2房户型，面积由274至468方呎﹔项目尽享优越地利，位处尖沙咀核心地段，步行约1分钟即达港铁佐敦站，而前往香港西九龙高铁站亦仅约5分钟。项目邻近觉士道豪宅及私人会所区，以及西九艺术文化区，高端生活、商业、文化艺术配套一应俱全。项目预计关键日期为今年9月16日。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

