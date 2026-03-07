瑧玥下周三发售全盘64伙 入场价408万

新世界发展的尖沙咀瑧玥今日公布首轮销售安排，定于下周三(11日)发售全盘64伙，包括28伙开放式户及36伙1房户，面积171至266方呎，折实售价约408.6万至683.3万元，折实呎价约19,183至25,785元。

该批单位有28伙开放式户以「一口价」折实售价408.6万元，属近11年区内最平入场价，全数低于500万元；另外28伙1房折实售价低于650万元。

首轮销售共分5组(员工、S1、S2、A及B组)，当中新世界员工组别可购1至2伙；S1组买家最少购买两层全层单位，最多可购6层全层单位，至少一半或以上层数必须为1房户层数；S2组买家最少购买一层全层单位，最多可购3层全层单位。

而A组买家最少可购2个单位，最多可购4个单位，至少一半或以上必须为一房户；B组买家可购1至2个单位。项目将于下周二(10日)下午6时截票。

