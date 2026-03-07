黄金海湾．意岚特色户呎售1.47万

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚销情持续，昨日再添1宗成交，项目的2房连平台特色户以538万售出。

新成交单位为意岚3座3楼F室，面积364方呎，为2房单位，附连151方呎平台，以538万售出，成交呎价约14780元。连同第2期珀岸，系列项目今年暂售28伙，成交价介乎532.6万至1386.5万，套现金额逾2.13亿。

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾分两期发展，合共提供1323伙，项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。

地理位置方面，该盘位处港深两地核心，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。而且楼盘邻多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点。

