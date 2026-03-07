必嘉坊．曦汇7伙减价10%重推

发展商加快推售余货的步伐，恒基旗下红磡必嘉坊．曦汇昨更新价单，为7伙余货单位划一减价10%，并上载最新销售安排，落实下周二（10日）将该批单位以先到先得形式开售。

新减价单位面积由202至275方呎，涉及4伙开放式及3伙1房户，价单定价由491.4万至688.5万，修改至442.3万至619.7万，减价幅度划一为10%。再计算发展商100天成交现金付款计划所提供的最高5%折扣优惠，该批单位折实售价介乎420.18万至588.71万，折实呎价约20801至22264元。据最新销售安排，该批单位将于下周二以先到先得形式开售。

HENLEY PARK先到先得卖18伙

同系启德HENLEY PARK亦公布最新销售安排，同样于下周二展开新一轮销售，以先到先得形式开卖18伙。销售单位均位于项目1B座，面积介乎564至678方呎，全属2房连工作间单位，价单定价1724.8万至2313.2万，价单呎价约30287至34118元，计算90天成交现金付款计划的10%折扣优惠后，折实售价1552.32万至2081.88万，折实呎价约27259至30706元，买家另可享「代缴从价印花税」优惠。

高临下周二起招标推2伙

资本策略佐敦弥敦道350号高临下周二起招标推2伙，为A1座23楼D室及A2座18楼A室，面积624及569方呎，均为3房1套间隔。项目至今累售252伙，占全盘约97%，共套现约24亿，现时仅剩小量单位待售，包括于项目天际特色户，发展商曾表示有信心该特色大宅可创项目呎价新高。