上然累沽1200伙 料第三季交楼

新盘速递
更新时间：18:57 2026-03-06 HKT
发布时间：18:57 2026-03-06 HKT

万科香港发展的大埔马窝路19号上然系列，项目至今累售已突破1,200伙，销售额逾58亿元，预计将于今年第三季起分批展开交付。

万科香港周铭禧(图左)指，上然累沽1200伙，料第三季交楼。
万科香港董事总经理周铭禧表示，在项目设计与建造过程中，持续推进多个「全电家居」项目，包括何文田VAU Residence及长沙湾连方系列。而上然所处的大埔区绿化率逾50%，背靠翠绿山峦、环境优美，项目设有大面积绿化休憩空间，栽植超过100种植物。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

