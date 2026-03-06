缇外4房大宅2.3亿招标沽 每呎5.13万

嘉里发展的九龙半山低密度豪宅缇外，今日（6日）以招标形式售出5座3楼B室分层大宅，面积4,483方呎，属4房4套房连2间工人房间隔，以2.3亿元连2个车位成交，呎价约51,304元。

上述单位为楼盘今年第4宗成交，为今年至今成交价最高单位，项目至今累售48伙，以项目总单位数量64伙计，累售75%，总成交金额约145亿元，平均成交呎价逾58,000元。项目尚余14个标准分层大宅及2个顶层连天台特色大宅待售。