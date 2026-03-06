瑧玥日内公布销售安排 下周尽推64伙发售

新世界旗下尖沙咀新盘瑧玥，已推出全盘64伙价钱，发展商表示将于日内公布项目销售安排，料下周尽推全盘所有单位开售。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目预计在日内上载销售安排，料与早前同系列项目一样尽推全盘所有单位，并在下周开售。

何家欣续指，销售安排会有大手层购客安排，同时亦会预留一定单位供1伙用家购买。另外为照顾去年开售的瑧尔、瑧博向隅客，相关准买家可额外递交多一份购楼意向登记。

另外，发展商亦持续推出置业优惠吸客。新世界营业及市务部New World Club高级经理陈佩指，指定客户购买项目单位即可享3%专属折扣。