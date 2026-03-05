瑧玥加推余下34伙 入场价408.6万

新世界旗下尖沙咀瑧玥开价后，明日开始正式收票，新世界发展营业及市务部总监何家欣表示，项目推出首张30伙实在不能回应市场需求，故今日公布加推2号价单，并将余下34伙全数推出，包括10伙开放式及24伙1房，面积171至266方呎，以即供付款计，折实售价由其中10伙开放式继续以一口价推出，折实售价由408.6万至683.3万，折实呎价19,183至25,785元。

何家欣续称，加推单位位处中高层优质单位，可享中环及西九商业地标景观，相信受市场欢迎，是次加推定价反映楼层及景观，而开放式单位继续以一口价推出，折实售价408.6万，项目除层购设有优惠外，大手购2伙亦设有优惠，计算大手及层购折扣后，折实售价更低于400万，为区内11年入场价最低新盘，短期内有机会发出销售安排，并会推出全数64伙发售。

瑧玥推出2张价单合共64伙，计算即供付款方法后，折实平均呎价23418元，折实计总值约1.94亿。

