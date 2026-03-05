云向最快周末加推 伙中介推楼按优惠
永泰粉锦公路新盘云向，昨日全日录逾700组参观人士，相信于明日起会迎参观高峰期，亦收到约20枱业界人士有意入市，最快周末加推，预计最快下周开售。另伙中原按揭推楼按优惠。
永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，项目现时备受市场追捧，最快周末加推，并预计可在下周公布首份销售安排，料可在下周展开首轮销售。
相关文章：云向分阶段推售具提价空间 杨聪永：受惠北都优势 力吸用家投资者
杨聪永续指，项目于昨日全日录逾700组参观人士，有见项目料为北都首个开售新盘，加上邻近北区医院，可吸纳优质租户，租务市场可跑赢大市，因此备受用家及投资客追捧，另外亦受业界肯定，目前有约20枱业界人士透露有意入市。
中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰提到，政府近年持续致力引入人才，各项人才计划至今已收逾59万份申请，当中41万宗已获批，项目地理位置方便来往中港两地，相信对内地客、专才、以及需中港两地工作之用家相当吸引。
中原新界东高级资深营业董事余志伟称，新界北区租务潜力优厚，预计项目将吸引大批用家及投资客垂青，认购反应热烈。项目入伙后呎租平均可达45至50元水平，租金回报可达约4厘。
为配合项目销售，发展商亦伙拍中原按揭提供置业优惠。中原按揭董事总经理王美凤指，是次为项目买家提供2款优惠，其中「低息定按计划」可选择首3年或首5年之优惠定息2.73厘，其后按息低至P减1.75厘 （P为5.25厘），计划特设现金回赠，按揭成数高达9成，按揭年期长达30年。另外「优惠H按计划」全期按息低至H加1.3厘，封顶息低至P减2厘，即实际按息现低至3.25厘。
