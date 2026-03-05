尖沙咀瑜意开价 首批50伙 每呎均价2.1万 入场费533万 较毗邻物业低约1成

华懋旗下尖沙咀瑜意于今日公布项目首张价单，首批单位涉50伙，折实售价533.35万起，折实平均呎价约21,038元。

华懋集团销售及市场总监封海伦表示，首张价单涉50伙，包括45伙1房及5伙2房，面积介乎281至440方呎，计算最高17%折扣优惠后，折实售价由533.35万至1050.44万，折实呎价18,546元至23,874元，折实平均呎价21,038元。

封海伦提到，入场售价单位为3楼K室，面积285方呎，折实售价533.35万，折实呎价18,714元。呎价最低单位为3楼F室，面积293方呎，1房间隔，折实售价543.4万，折实呎价18,546元。

封海伦续指，项目属极短楼花期项目，对用家及投资客而言可享即买即住或即租优势，因此形容首张价单为「尖沙咀早住先机价」，价钱参考尖沙咀及高铁站一带楼盘成交价。另外，项目现时存提价空间，将于明日开放指定人士参观示范单位，周六开放公众参观及收票，最快下周开售。

瑜意16楼B无改动示范单位：

瑜意16楼B经改动示范单位：

华懋销售总经理陈慕兰指，为切合不同买家置业需求，项目提供3种付款计划及置业优惠，总折扣优惠由14%至17%，分别为120天付款计划、120天90%备用按揭付款计划，以及建筑期付款计划。

华懋销售经理吴锡麟提到，除了以上折扣优惠外，为配合大手客置业需求，如买家或其亲属同时购入多于1伙，购入的每个单位均可额外享有 1%折扣优惠，以回应大手买家的置业需求。

中原陈永杰：开价较毗邻物业低约1成

中原亚太区副住宅兼住宅部总裁陈永杰表示，瑜意开价较毗邻二手新晋物业低约1成，定价吸引，而且推出单位涵盖1房及2房，可满足自住及投资者需求，相信项目销情理想。

陈永杰指，该盘位处西九核心地段，瞬步即达佐敦站、尖沙咀站及高铁站，而且区内租金持续高企，每呎租金普遍逾60元，部份可高逾75元，租金回报率可达3.5厘，加上仅需半年极短楼花期，相信项目对长线投资者十分吸睛。本月市场暂录约230宗一手成交，月内多个新盘下酝酿开售，百花齐放，料本月全月可达2,500宗一手成交。