黄金海湾连录成交 每呎达1.46万

新盘速递
更新时间：10:05 2026-03-05 HKT
发布时间：10:05 2026-03-05 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾系列项目昨日连环录得2宗成交，售出单位均为2房户型，套现1316.7万。

新成交单位包括黄金海湾第2期珀岸的1A座8楼A室，面积545方呎，属于2房连储物室间隔，成交价713.9万，呎价约13099元；以及系列项目1期意岚的3座25楼E室，面积411方呎，为2房单位，以602.8万售出，成交呎价约14667元。系列项目今年暂售27伙，成交价介乎532.6万至1386.5万，套现金额逾2.08亿。

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾分两期发展，共提供1323伙，拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。地理位置方面，位处港深两地核心，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，拥南北通行优势。而且毗邻多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，转瞬即达各大消费热点。

相关文章：

屯门黄金海湾三房户验收获高分 厅房同向享无敌海景 防潮设计获专家肯定｜专家验砖头
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

