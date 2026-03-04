海嵎首批招标48伙沽清 套现逾4.1亿
更新时间：17:46 2026-03-04 HKT
发布时间：17:46 2026-03-04 HKT
发布时间：17:46 2026-03-04 HKT
永义发展的坚尼地城新盘海嵎，日前首推8层共48个单位招标全数沽出，总成交金额逾4.1亿元。
永义主席兼首席行政总裁官可欣表示，项目为马年首个开售的全新项目，当中销售安排第1号及第2号共推出48个单位全数沽出，总成交金额逾4.1亿元；最高成交价单位为16楼E室，面积412方呎，属2房户型，成交价为1172.7万元，呎价28,464元。
而最高呎价成交单位为16楼C室，面积为284方呎，属1房户型，成交价为833.6万元，呎价约29,352元。买家中投资者及自用买家各占大约一半，当中不乏大手成交。
最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
2026-03-03 13:41 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
2026-03-03 14:36 HKT
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
2026-03-03 17:05 HKT
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
2026-03-03 13:29 HKT