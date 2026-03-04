Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海嵎首批招标48伙沽清 套现逾4.1亿

更新时间：17:46 2026-03-04 HKT
发布时间：17:46 2026-03-04 HKT

永义发展的坚尼地城新盘海嵎，日前首推8层共48个单位招标全数沽出，总成交金额逾4.1亿元。

永义主席兼首席行政总裁官可欣表示，项目为马年首个开售的全新项目，当中销售安排第1号及第2号共推出48个单位全数沽出，总成交金额逾4.1亿元；最高成交价单位为16楼E室，面积412方呎，属2房户型，成交价为1172.7万元，呎价28,464元。

而最高呎价成交单位为16楼C室，面积为284方呎，属1房户型，成交价为833.6万元，呎价约29,352元。买家中投资者及自用买家各占大约一半，当中不乏大手成交。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

