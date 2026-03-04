上水云向暂逾400组客参观 最快周末加推

永泰发展的粉锦公路新盘云向，今正式开放示范单位，截至下午约1时已录逾400组客参观，情况理想，以高尔夫球场景2房较受追捧，最快周末加推。

相关文章：云向开价首批154伙 每呎均价1.39万 入场费368万

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，项目先前已录约500组指定人士参观展销厅，今日正式开放示范单位，于下午约1时前已录约400组客，至今查询数字亦已「破千」宗。初步预计周末加推，届时具提价空间，有机会下周末首轮开售。

杨聪永指，现时客源中投资者约5成半，钟情项目就近北区医院，料有不少潜在的医护人员租客，其余4成半准买家为用家。

他称，很多客人有意购入项目中层至高层、享高尔夫球场景的2房，将部署于新价单中推出以迎合买家需要。预计周末会属参观高峰期，将于上水、粉岭、大埔及沙田等目标客源所住区域设穿梭巴士，方便准买家参观示范单位。

美联高级董事布少明表示，据一手网及市场资料显示，2025年北区一手及二手成交价量按年齐升，反映市场对北区物业需求持续强劲，前景备受看好。项目单位料入伙后呎租可达60元，租金回报率约4厘，长线投资及收租客比例占约三成。由于项目毗邻内地，交通便捷，预期将吸引约三成至四成内地买家入市。