DEEP WATER SOUTH 6B期 最快今推招标 首批不少于50伙

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6B期最快今上载销售安排，推出不少于50伙招标，大约3房及4房大宅各占一半。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，最快今日上载销售安排，推出6B期单位招标，涉不少于50个单位，料占该期数总单位数154伙中近3分一，而推出单位中3房及4房户型大约各占一半，价钱除参考同区港岛南岸项目外，寿臣山及浅水湾豪宅成交价亦会成为参考。

黄光耀续称，项目开放示范单位多日以来反应理想，已录逾4,000参观人次，客源不乏老牌家族、从事金融及家族办公室行业的专业人士。准买家中超过一半钟情4房，其余钟情3房，约6成本地属高端客户，4成为内地客，以地区划分就以港岛区客人占7成最多。现时有约7成准买家想购入单位自用，其余3成打算作投资等其他用途。现时首阶段销售会集中招标推6B期大宅，已上载楼书的6A期项目亦已接获不少查询，将有序部署开售。

黄光耀称，公司旗下及合作新盘今年首2月销情理想，已录超过500宗成交，成交金额逾52亿元。

对于近期楼市，黄光耀称，公司旗下及合作新盘今年首2月销情理想，已录超过500宗成交，成交金额逾52亿元，伴随DEEP WATER SOUTH推出，望销售额能突破100亿元。虽然《财政预算案》调高超级豪宅印花税，但市场上仍接连录得破亿元成交，相信长远对豪宅市场影响不大。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰说，楼市本周已见从节日气氛全面复苏，楼价处于上升轨道时，豪宅市场前景更被看高一线，对DEEP WATER SOUTH 销售充满信心。而今年首两个月楼市交投畅旺，市场录得逾3,800宗一手成交，创一手新例后13年同期新高。

中原首席营业董事李巍说，近日同属港岛南岸的其他新盘录得呎价达6.2万至6.3万元的成交，料能成为项目参考之一。公司斥资300万元打造体验馆，让客户犹如置身DEEP WATER SOUTH 1A座A室，体验同角度深水湾及寿臣山景观。