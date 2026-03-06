Deep Water South港岛南豪宅 落区实地直击 前迎深水湾、寿臣山一线景致 坐拥「山环水抱」风水宝地格局

港岛南向来是本港顶级富豪的聚居地，由会德丰地产与港铁合作发展的压轴住宅项目Deep Water South为港岛南港铁站及The Southside商场上盖物业，项目率先推出第6B期Grande Blanc，以「港岛南岸纯大宅臻藏府邸」定位与深水湾、寿臣山一线景致卖点，无论地段、景观、会所及配置均极具优势，势将在传统南区豪宅市场中脱颖而出，成为身份与地位的全新象征。

全数为三房及四房大户开则 尽览深水湾、寿臣山盛景

香港十大富豪中不少都聚居南区，例如嘉道理家族﹑腾讯及阿里巴巴主席﹑歌神陈奕迅等。南区拥有由深水湾、浅水湾延绵至赤柱的海岸线，一直被视为东方的「南法蔚蓝海岸」。Deep Water South占据地利优势，其中第6B期Grande Blanc更是整个港岛南岸中最靠近深水湾及寿臣山的一期，前迎寿臣山、南朗山及紫罗兰山环绕的深水湾一线景致，形成「山环水抱」、动静相生的格局，被视为有利财富积聚与事业发展的风水宝地。

除了自然景观，该区更以顶尖社交圈子闻名。区内荟萃多家顶级私人会所，包括深湾游艇会及香港仔游艇会﹑香港乡村俱乐部及香港哥尔夫球会等，住户不仅能享受世界一流的休闲设施，更可与顶尖的上流社交圈子交往，尽显尊尚身份，奢华生活品味可谓唾手可得。

该项目仅提供154个矜贵单位，全数为三房及四房大户开则。发展商指出，Grande Blanc旨在打造「纯大宅」居住环境，所有四房单位采用两梯两户设计，更配备私人升降机大堂，确保住户出入的私隐度，符合上流社会对生活品质的要求。

4房2套「楼王」贵族级尊贵大宅格局 配备顶级奢华

以1A座A室「楼王」单位为例，属4房2套连工作间及洗手间户型，设有私人升降机大堂，工作间更设有独立门口，进一步彰显住户的矜贵身份。单位实用面积达1,696平方呎，层与层之间高度最高达3.325米，空间感十足。景观方面，客厅与睡房均可饱览深水湾及寿臣山的壮丽山海景致，主人睡房更特设银幕式弧形景观窗，将户外绿意引入室内。

单位内部配置堪称「殿堂级」，厨房设备 采用德国顶级品牌Gaggenau系列，并配置Sub-Zero对门式雪柜。浴室配置 选用国际品牌Dornbracht卫浴洁具，主人套房浴室设有弧型落地玻璃及豪华贵妃浴缸，让住户在沐浴时亦能俯瞰南区美景。

10万呎南法主题双会所及园林 媲美深湾游艇会

Deep Water South的南法主题双会所连园林，占地超过10万平方呎，每户可享会所面积比例为港岛南岸众多期数之最。其中住客会所The Marina由国际知名团队Rottet Studio操刀，提供逾50项设施，当中13项提供设预约服务，全面兼顾不同年龄层与各类住客的对品味与私隐的极致追求。

会所设7大水主题，包括4个泳池同3个主题空间其中最瞩目的莫过于港岛南岸首个 梯级式无边际泳池「Infinite Blue」，设计灵感源自法国康城蔚蓝海岸的百年贵族酒店，住户游泳的时可以饱览寿臣山、深水湾美景，感受极致度假体验。此外，项目特设的专属通道，直达港岛南岸中央会所，住户可以全天候享用室内泳池。

此外，项目园林长达150米，引入超过110种南法代表性植物如薰衣草﹑ 簕杜鹃及柏树等。会所内更设有全港屋苑罕见的 标准匹克球场（Pickleball）、私人水疗中心、私人电影院及两大高级宴会厅。针对家庭住户，项目更设有5,700平方呎的童游世界，包含「击剑竞技场」及「利曼小车手」赛车场，将法式贵族运动融入儿童成长环境。

「会所体验的升华延伸」尊享南区及港岛区衣、食、住、行星级礼遇

此外，发展商亦透过Club Wheelock延伸会所概念，为住户带来更多尊贵服务及星级品牌独家优惠。住户除可使用会所内的尊贵设施外，体验更进一步延伸至港岛南区以至港岛，包括一系列精选餐饮、酒店及购物礼遇，并涵盖One Island South特选租户的星级专属优惠，全面升华衣、食、住、行的每个细节，真正实现「会所体验的升华延伸」。

港铁线上盖优势 两站直达金钟CBD

DEEP WATER SOUTH作为港岛南岸压轴项目，亦是港岛南岸众多期数中最近港铁站的一期，拥有专属升降机直达51万平方呎的地标商场THE SOUTHSIDE及港铁站。由港岛南站出发，仅需两站即可到达金钟超级转车站，连通中环、西九龙等商业核心区。若选择驾车，经香港仔隧道前往铜锣湾或中环亦仅需约15分钟，尽享市区的便捷出行。