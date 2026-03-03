云向开价首批154伙 每呎均价1.39万 入场费368万

永泰发展的粉锦公路新盘云向，今正式开价，首批单位154伙，扣除最高20%折扣优惠后，折实平均呎价13,974元，入场售价约368.3万元。

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，首批单位定价属「马上有水位价」，坦言首批以低成本价推出，未来加推单位具提价空间。近日新盘市场百花齐放，且政府锐意打造北都，相信能受市场追捧。

杨聪永指，明日开放示范单位供参观，周五起收票，料于下周加推及展开首轮销售。项目料能吸引大量「西饼客」，销售安排中会考虑如何平衡大手客及普通买家。

首批包括3伙开放式、124伙1房及27伙2房，面积286至445方呎，价单定价460.3万至897.9万元，价单呎价15,859至20,179元，折实售价约368.3万至718.4万元，折实呎价12,687至16,145元，折实平均呎价13,974元。