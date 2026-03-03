瑜意录逾3000宗查询 48小时内开价

华懋旗下尖沙咀瑜意自上载楼书后备受市场追捧，发至今录逾3,000宗查询，其中有逾一半为内地客，另外亦有大手客有意入市。项目将在48小时内公布首张价单，以1房为主，亦会涵盖2房户型，另外将在周五开放指定人士户参观，周六开放公众参观。

华懋销售及市场总监封海伦表示，项目预计将在未来48小时内公布首张价单，将主要涵盖1房户型，另亦会涵盖2房户，同时将提供高成数按揭付款方法，助买家入市。项目将在周五优先开放予指定人士预约参观，周六开放供公众参观。

封海伦续指，项目自上周上载楼书后，成功吸引市场关注，至今录逾3,000宗查询，其中有逾一半为内地客，另外亦有旗下项目买家表示有意入市，同时由于项目属极短楼花期项目，因此亦成功吸引不少投资客注意。项目同时接获不少大手客查询，因此未来销售安排上将设大手客环节，并预留一定单位供散客入市。