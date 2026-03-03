瑧玥开价首批30伙 每呎均价2.1万 入场费408万

新世界尖沙咀新盘瑧玥公布首张价单价钱，首批推出30伙，涵盖开放式及1房，计算最高20%折扣优惠，折实平均呎价约21,008元。其中18伙开放式单位以折实「一口价」408.6万元推出。另提供多元化「层购」优惠，若买家购入两层共7伙，可获最多70万元折扣。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目属公司今年头炮，亦为市场内马年首个开价新盘，形容首批定价为「高铁黄金圈价」，涉30伙，其中18伙开放式及12伙1房，面积介乎201至266方呎，折实售价408.6万至611.7万元，折实呎价约19,183至23,083元。

何家欣指，明日开放示范单位供指定人士参观，周五开始收票，最快下周开售，不排除会将全盘一次过推售，并料会预留单位予购买1伙的用家客源。

新世界营业及市务部助理总经理陈冬阳说，1房入场单位为11楼A室，属面积255方呎的1房单位，售价700.9万元，呎价27,486元，折实售价560.7万元，折实呎价21,988元。

至于开放式单位全数价钱相同，以5楼D室为例，面积213方呎，售价510.8万元，呎价23,981元，折实售价408.6万元，折实呎价19,183元。

新世界营业及市务部高级经理刘裕新说，是次提供2种付款办法，其中150天即供付款计划，买家只须支付5%，折扣率最高达20%；而建筑期付款计划可享最高达12%折扣。

以「层购」形式购入全层所有单位可获额外折扣，若购买1房楼层全层3间1房单位，可获25万元折扣，而购入开放式楼层全层4伙，就可每个单位各扣减10万元，共减40万元。

此外，若大手买家买一层开放式及一层1房楼层，即共7伙，可额外再获得5万折扣，优惠总共达70万元。