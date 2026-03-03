Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀瑧玥获10组客查询「层购」首批30伙 最平单位408万入场 新世界：部署短期加推

更新时间：16:30 2026-03-04 HKT
发布时间：14:59 2026-03-03 HKT

新世界尖沙咀新盘瑧玥公布首张价单价钱，首批推出30伙，涵盖开放式及1房，计算最高20%折扣优惠，折实平均呎价约21,008元。其中18伙开放式单位以折实「一口价」408.6万元推出。另提供多元化「层购」优惠，若买家购入两层共7伙，可获最多70万元折扣。

新世界发展营业及市务部总监何家欣表示，项目开价后收到不少查询，其中不少投资者对「层购」查询，收集代理数据显示，暂时录得约10组客对层购有兴趣。为照顾购1伙买家，故层购将设有上限，并会短期内加推，将全推余下34伙，加推有提供空间，开售当日亦会尽推64伙发售。

基座商场2300呎、涉2舖位

何家欣续称，差估署最新租金指数再录升幅，连续3个月指数创新高，有助推动投资客入市。瑧玥基座设有零售楼面，刚命名为命名GRAND AUSTIN WALK ，面积约2300方呎，提供2间店舖。

瑧玥首批折实平均呎价21008元

何家欣表示，项目属公司今年头炮，亦为市场内马年首个开价新盘，形容首批定价为「高铁黄金圈价」，涉30伙，其中18伙开放式及12伙1房，面积介乎201至266方呎，折实售价408.6万至611.7万元，折实呎价约19,183至23,083元。

何家欣指，明日开放示范单位供指定人士参观，周五开始收票，最快下周开售，不排除会将全盘一次过推售，并料会预留单位予购买1伙的用家客源。

新世界营业及市务部助理总经理陈冬阳说，1房入场单位为11楼A室，属面积255方呎的1房单位，售价700.9万元，呎价27,486元，折实售价560.7万元，折实呎价21,988元。至于开放式单位全数价钱相同，以5楼D室为例，面积213方呎，售价510.8万元，呎价23,981元，折实售价408.6万元，折实呎价19,183元。

瑧玥1房连家具无改动示范单位：

新世界营业及市务部高级经理刘裕新说，是次提供2种付款办法，其中150天即供付款计划，买家只须支付5%，折扣率最高达20%；而建筑期付款计划可享最高达12%折扣。以「层购」形式购入全层所有单位可获额外折扣，若购买1房楼层全层3间1房单位，可获25万元折扣，而购入开放式楼层全层4伙，就可每个单位各扣减10万元，共减40万元。

此外，若大手买家买一层开放式及一层1房楼层，即共7伙，可额外再获得5万折扣，优惠总共达70万元。

瑧玥（GRAND AUSTIN BOHEMIAN）基本资料

地址 尖沙咀官涌街56号
座数 1座
单位数目 64伙
户型 开放式至1房
实用面积 171至266方呎
预计关键日期 2028年3月31日
示范单位地址 长沙湾琼林街83号B座29楼
发展商 新世界
瑧玥专页

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

