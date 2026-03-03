高临天际特色户示位直击 部署月内招标

资本策略旗下的佐敦弥敦道350号高临于今日开放项目现楼示范单位供传媒参观，为仅余一伙的天际特色户。发展商表示，将在短期内开放预约参观，另外将视乎市场反应考虑于月内以招标形式推售，预计第一至第二季内可全数沽清盘所有单位。

资本策略执行董事何乐辉表示，项目至今累售252伙，占全盘约97%，合共套现约24亿元。项目现时仅剩少量单位待售，包括于今日开放传媒参观的天际特色户，全盘仅余下一伙，预计将在短期内开放予预约参观，并视乎市场反应考虑于月内以招标形式推出应市，有信心该特色大宅可创下项目呎价新高。

何乐辉续指，随著项目已届现楼，今年1月开始陆续发信安排业主收楼，目前有逾90伙已经入伙，预料项目交投将持续畅旺，并在第一至第二季内沽清全盘所有单位。

何乐辉亦提到，目前中东局势对整体对香港楼市影响不大，反而有机会令资金流入香港市场。

天际特色户现楼示范单位

高临今日开放项目无改动顶层特色户供传媒参观，单位为A2座31楼A室，面积1,452方呎，4房2套间隔。单位空间宽阔，透过落地玻璃大窗，享受室外开扬景观，打造别致奢华生活体验。

单位采用横厅设计，厅长逾7米，楼高可达3.75米，空间感十足。大厅设有落地玻璃趟门连接露台及64方呎平台，可从多角度外望维港至西九龙，远至狮子山一带的开阔景观。

寝室方面，房间与大厅同向，因此同样可外望维港海景。主人睡房空间广阔，设有转角窗可在多角度观望景观。主人浴室设有浴缸及花洒，可让住户享受不同淋浴体验。

项目同日亦开放其会所供参观，其中设施包括天际绿洲泳池、双健身室、户外烧烤庭园。