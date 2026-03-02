鸭脷洲璟南上楼书 涉38伙 全属4房大宅 短期招标推

大昌地产鸭脷洲新盘璟南，将于今日上载楼书，涉38伙，面积介乎1,598方呎至3,523方呎，另设特色户，并于即日开放预约参观特色户，最快未来1至2周内以现楼形式推售。

大昌地产营业部主管周俊豪表示，项目于今日率先上载项目楼书，早前已获批满意纸，并于即日起可供预约参观25楼或以上大宅，标准楼层将在短期内开放预约参观。最快未来1至2星期内上载首张销售安排，全盘38伙均倾向以招标形式发售，价钱将参考同区及启德海景同户型大宅成交价。

周俊豪亦提到，项目全盘共提供38伙，均为4房大宅，面积介乎1,598方呎至3,523方呎。其中5至23楼为项目标准楼层户，为一梯两伙设计，其中A室面积1,709方呎，B室面积1,598方呎，均为4房双套间隔。

周俊豪续指，项目25至28楼为平层大宅，面积介乎2,792方呎至2,807方呎，4房3套间隔，其中25楼单位，另附402方呎平台。29至32楼则为复式大宅，面积3,518方呎至3,523方呎，4房4套间隔，其中29楼复式户附连866方呎平台，31楼复式户则附连1,285方呎天台。